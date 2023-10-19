Работа в Харькове и области: вакансии недели от 11 до 20 тысяч гривен
По состоянию на 19 октября в Харьковской области актуальны 1050 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия слесаря по ремонту колесных транспортных средств с зарплатой в 20 тысяч гривен. Инженер по охране труда и пожарной безопасности будет получать 19700, а кондитер – 19 тысяч.
Логист будет зарабатывать 18500, монтажник информационно-коммуникационного оборудования – 17 тысяч, государственный аудитор – 16800, инженер по расчетам – 16250, бухгалтер – 15 тысяч, слесарь строительный – 12 тысяч, рабочий зеленого строительства – 11 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 октября в Харьковской области актуальны 1050 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".