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ISW знову повідомив про просування військ РФ у районі Іванівки на Харківщині

Події 07:48   20.10.2023
Олена Нагорна
ISW знову повідомив про просування військ РФ у районі Іванівки на Харківщині

Російські військові просунулися на північ від села Іванівка Куп’янського району Харківської області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні дані від 19 жовтня.

“19 жовтня російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна і досягли підтвердженого просування”, – пишуть аналітики.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 20 жовтня, у Харківській області протягом доби українські захисники відбили понад 30 російських атак поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району.

За підсумками 17 жовтня Інститут вивчення війни інформував, що російські війська просунулися приблизно на 1,5 км на захід від села Ягідне у бік села Іванівка Куп’янського району.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 07:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові просунулися на північ від села Іванівка Куп’янського району Харківської області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні дані від 19 жовтня.".