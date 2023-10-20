ISW вновь сообщил о продвижении войск РФ в районе Ивановки на Харьковщине
Российские военные продвинулись севернее села Ивановка Купянского района Харьковской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные данные от 19 октября.
“19 октября российские войска продолжили наступление на линии Купянск — Сватово — Кременная и добились подтвержденного продвижения”, — пишут аналитики.
Как сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 20 октября, в Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили более 30 российских атак вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района.
По итогам 17 октября Институт изучения войны информировал, что российские войска продвинулись примерно на 1,5 км к западу от села Ягодное в сторону села Ивановка Купянского района.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, ивановка, купянское направление, продвижение, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW вновь сообщил о продвижении войск РФ в районе Ивановки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 07:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные продвинулись севернее села Ивановка Купянского района Харьковской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные данные от 19 октября.".