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ISW вновь сообщил о продвижении войск РФ в районе Ивановки на Харьковщине

Происшествия 07:48   20.10.2023
Елена Нагорная
ISW вновь сообщил о продвижении войск РФ в районе Ивановки на Харьковщине

Российские военные продвинулись севернее села Ивановка Купянского района Харьковской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные данные от 19 октября.

“19 октября российские войска продолжили наступление на линии Купянск — Сватово — Кременная и добились подтвержденного продвижения”, — пишут аналитики.

Как сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 20 октября, в Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили более 30 российских атак вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района.

По итогам 17 октября Институт изучения войны информировал, что российские войска продвинулись примерно на 1,5 км к западу от села Ягодное в сторону села Ивановка Купянского района.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 07:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные продвинулись севернее села Ивановка Купянского района Харьковской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные данные от 19 октября.".