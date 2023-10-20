Live
  • Пт 20.10.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

РФ перекидає техніку із Луганська на Куп’янський напрямок – партизани (відео)

Суспільство 11:49   20.10.2023
Олена Нагорна
РФ перекидає техніку із Луганська на Куп’янський напрямок – партизани (відео)

РФ активно перекидає військову техніку та особовий склад із Луганська на Куп’янський напрямок, повідомляє в телеграмі партизанський рух “Атеш”. 

“Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами у Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу ЗС РФ для наступу на Куп’янському напрямку. Агенти “Атеш” роблять все, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту”, – йдеться у публікації.

Відео: “Атеш”

“Атеш” – військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: Синєгубов про бої на Куп’янщині: Окупанти зазнають втрат і не мають просування

Автор: Олена Нагорна
Популярно
РФ перекидає техніку із Луганська на Куп’янський напрямок – партизани (відео)
РФ перекидає техніку із Луганська на Куп’янський напрямок – партизани (відео)
20.10.2023, 11:49
Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини
Про небезпечну погоду синоптики попереджають жителів Харківщини
19.10.2023, 14:10
Звалище медичних відходів знайшли на Харківщині: чиновник отримав штраф (фото)
Звалище медичних відходів знайшли на Харківщині: чиновник отримав штраф (фото)
19.10.2023, 13:44
На 3 роки посадили жителя Балаклії, який ховався від військкомату на дачі
На 3 роки посадили жителя Балаклії, який ховався від військкомату на дачі
20.10.2023, 11:45
«Затягуємо пояси» – мерія про зменшення зарплат харківських вчителів
«Затягуємо пояси» – мерія про зменшення зарплат харківських вчителів
20.10.2023, 11:21
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
19.10.2023, 21:52

Новини за темою:


Ви читали новину: «РФ перекидає техніку із Луганська на Куп’янський напрямок – партизани (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 11:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ активно перекидає військову техніку та особовий склад із Луганська на Куп’янський напрямок, повідомляє в телеграмі партизанський рух “Атеш”. ".