РФ перекидає техніку із Луганська на Куп’янський напрямок – партизани (відео)

РФ активно перекидає військову техніку та особовий склад із Луганська на Куп’янський напрямок, повідомляє в телеграмі партизанський рух “Атеш”.

“Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами у Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу ЗС РФ для наступу на Куп’янському напрямку. Агенти “Атеш” роблять все, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту”, – йдеться у публікації.

Відео: “Атеш”

“Атеш” – військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення.