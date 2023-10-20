РФ перекидає техніку із Луганська на Куп’янський напрямок – партизани (відео)
РФ активно перекидає військову техніку та особовий склад із Луганська на Куп’янський напрямок, повідомляє в телеграмі партизанський рух “Атеш”.
“Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами у Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу ЗС РФ для наступу на Куп’янському напрямку. Агенти “Атеш” роблять все, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту”, – йдеться у публікації.
Відео: “Атеш”
“Атеш” – військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: атеш, купянское направление, Луганск, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 11:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ активно перекидає військову техніку та особовий склад із Луганська на Куп’янський напрямок, повідомляє в телеграмі партизанський рух “Атеш”. ".