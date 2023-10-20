РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление — партизаны
Фото: «Атеш»
РФ активно перебрасывает военную технику и личный состав из Луганска на Купянское направление, сообщает в Telegram партизанское движение “Атеш”.
“Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава ВС РФ для наступления на Купянском направлении. Агенты «Атеш» делают все, чтобы оккупанты не доехали к линии фронта”, — говорится в публикации.
Видео: «Атеш»
«Атеш» — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года после начала полномасштабного вторжения.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: атеш, купянское направление, Луганск, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 11:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ активно перебрасывает военную технику и личный состав из Луганска на Купянское направление, сообщает в Telegram партизанское движение “Атеш”. ".