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РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление — партизаны

Общество 11:49   20.10.2023
Елена Нагорная
РФ перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление — партизаны Фото: «Атеш»

РФ активно перебрасывает военную технику и личный состав из Луганска на Купянское направление, сообщает в Telegram партизанское движение “Атеш”. 

“Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава ВС РФ для наступления на Купянском направлении. Агенты «Атеш» делают все, чтобы оккупанты не доехали к линии фронта”, — говорится в публикации.

Видео: «Атеш»

«Атеш» — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года после начала полномасштабного вторжения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 11:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ активно перебрасывает военную технику и личный состав из Луганска на Купянское направление, сообщает в Telegram партизанское движение “Атеш”. ".