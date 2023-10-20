Оккупанты несут потери и не имеют продвижения — Синегубов о боях на Купянщине
Фото: glavcom.ua
Российские военные не имеют продвижения в Купянском районе Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На Купянском направлении украинские военные отбили 30 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Оккупанты несут потери и не имеют продвижения», — сообщил Синегубов.
Напомним, по итогам 19 октября американский Институт изучения войны (ISW) проинформировал, что российские военные продвинулись севернее села Ивановка Купянского района.
Аналитик группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец также писал, что в районе села Ивановка Купянского района оккупанты имели небольшой успех — продвинулись на 400 метров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ивановка, купянское направление, продвижение, синегубов, фронт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 08:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные не имеют продвижения в Купянском районе Харьковской области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".