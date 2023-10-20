На Харьковщине враг продвинулся на 400 метров — Машовец сообщил подробности
В районе села Ивановка Купянского района Харьковской области оккупанты имели небольшой успех — продвинулись на 400 метров, сообщает в Telegram аналитик группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.
По данным Машовца, на смежном фланге по направлению Ягодное — Ивановка и чуть севернее него в течение пары суток атаковали вражеские подразделения 26-го танкового полка 47-й дивизии и 15-го мотострелкового полка 2-й «таманской» дивизии.
Цель — прорваться на этом участке к дороге Купянск — Сватово, отмечает аналитик.
«Очевидно, за прошедшие сутки противник немного сместил свои главные усилия по направлению Первомайское — Петропавловка южнее – на направление Степная Новоселовка — Куриловка», — добавил Машовец.
Напомним, по итогам 19 октября американский Институт изучения войны (ISW) написал, что российские военные продвинулись севернее села Ивановка Купянского района.
Как сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 20 октября, в Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили более 30 российских атак вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: ивановка, купянское направление, Машовець, продвижение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 08:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе села Ивановка Купянского района Харьковской области оккупанты имели небольшой успех — продвинулись на 400 метров, сообщает в Telegram аналитик группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец.".