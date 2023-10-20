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На Харківщині ворог просунувся на 400 метрів – Машовець повідомив подробиці

Політика 08:14   20.10.2023
Олена Нагорна
На Харківщині ворог просунувся на 400 метрів – Машовець повідомив подробиці

У районі села Іванівка Куп’янського району Харківської області окупанти мали невеликий успіх – просунулися на 400 метрів, повідомляє в телеграмі аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

За даними Машовця, на суміжному фланзі у напрямку Ягідне – Іванівка і трохи північніше протягом двох діб атакували ворожі підрозділи 26-го танкового полку 47-ї дивізії та 15-го мотострілецького полку 2-ї “таманської” дивізії.

Мета – прорватися на цій ділянці до дороги Куп’янськ – Сватове, зазначає аналітик.

“Очевидно, минулої доби противник трохи змістив свої головні зусилля за напрямком Первомайське – Петропавлівка на південь – на напрям Степова Новоселівка – Курилівка”, – додав Машовець.

Нагадаємо, за підсумками 19 жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) написав, що російські військові просунулися на північ від села Іванівка Куп’янського району.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 20 жовтня, у Харківській області протягом доби українські захисники відбили понад 30 російських атак поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 08:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі села Іванівка Куп’янського району Харківської області окупанти мали невеликий успіх – просунулися на 400 метрів, повідомляє в телеграмі аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.".