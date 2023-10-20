Синєгубов про бої на Куп’янщині: Окупанти зазнають втрат і не мають просування

Російські військові не мають просування в Куп’янському районі Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На Куп’янському напрямку українські військові відбили 30 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнають втрат та не мають просування“, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, за підсумками 19 жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) поінформував, що російські військові просунулися на північ від села Іванівка Куп’янського району.

Аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець також писав, що в районі села Іванівка Куп’янського району окупанти мали невеликий успіх – просунулися на 400 метрів.