У Харкові суттєво потеплішає: погода на 21 жовтня

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив приємну інформацію для тих, хто мерзне у квартирах без опалення у Харкові: вже завтра має стати легше.

За прогнозом харківських синоптиків, 21 жовтня й у місті, і в області потеплішає.

У Харкові прогнозують дощ уночі та вранці. Вдень – без опадів. Температура повітря вночі буде 11 – 13 градусів тепла, а вдень 15 – 17 вище за нуль.

По області прогноз ще сприятливіший. Дощ також буде вночі та вранці, а місцями – вдень. Нічна температура досягне 9 – 14 градусів тепла, а денна – 15 – 20 вище за нуль.

Тенденція на потепління збережеться й у неділю, з одним нюансом – обіцяють ще і ясну погоду.