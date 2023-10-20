У Харкові суттєво потеплішає: погода на 21 жовтня
Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив приємну інформацію для тих, хто мерзне у квартирах без опалення у Харкові: вже завтра має стати легше.
За прогнозом харківських синоптиків, 21 жовтня й у місті, і в області потеплішає.
У Харкові прогнозують дощ уночі та вранці. Вдень – без опадів. Температура повітря вночі буде 11 – 13 градусів тепла, а вдень 15 – 17 вище за нуль.
По області прогноз ще сприятливіший. Дощ також буде вночі та вранці, а місцями – вдень. Нічна температура досягне 9 – 14 градусів тепла, а денна – 15 – 20 вище за нуль.
Читайте також: Коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон: Терехов оцінив погоду
Тенденція на потепління збережеться й у неділю, з одним нюансом – обіцяють ще і ясну погоду.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дождь, погода, прогноз, тепло, Харьковский гидрометцентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові суттєво потеплішає: погода на 21 жовтня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 20:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомив приємну інформацію для тих, хто мерзне у квартирах без опалення у Харкові: вже завтра має стати легше".