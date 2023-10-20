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В Харькове существенно потеплеет: погода на 21 октября

Общество 20:30   20.10.2023
Оксана Горун
В Харькове существенно потеплеет: погода на 21 октября

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил приятную информацию для тех, кто мерзнет в квартирах без отопления в Харькове: уже завтра должно стать легче.

По прогнозу харьковских синоптиков, 21 октября и в городе, и в области потеплеет.

В Харькове прогнозируют дождь ночью и утром. Днем — без осадков. Температура воздуха ночью будет 11 — 13 градусов тепла, а днем 15 — 17 выше нуля.

По области прогноз еще более благоприятный. Дождь также будет и ночью, и утром, а местами — днем. Ночная температура достигнет 9 — 14 градусов тепла, а дневная — 15 — 20 выше нуля.

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Тенденция на потепление сохранится и в воскресенье, с одним нюансом — обещают еще и ясную погоду.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 20:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил приятную информацию для тех, кто мерзнет в квартирах без отопления в Харькове: уже завтра должно стать легче".