В Харькове существенно потеплеет: погода на 21 октября

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил приятную информацию для тех, кто мерзнет в квартирах без отопления в Харькове: уже завтра должно стать легче.

По прогнозу харьковских синоптиков, 21 октября и в городе, и в области потеплеет.

В Харькове прогнозируют дождь ночью и утром. Днем — без осадков. Температура воздуха ночью будет 11 — 13 градусов тепла, а днем 15 — 17 выше нуля.

По области прогноз еще более благоприятный. Дождь также будет и ночью, и утром, а местами — днем. Ночная температура достигнет 9 — 14 градусов тепла, а дневная — 15 — 20 выше нуля.

Тенденция на потепление сохранится и в воскресенье, с одним нюансом — обещают еще и ясную погоду.