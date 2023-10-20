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Когда в Харькове начнется отопительный сезон: Терехов оценил погоду

Общество 10:20   20.10.2023
Елена Нагорная
Когда в Харькове начнется отопительный сезон: Терехов оценил погоду

Пока погода позволяет экономить и не начинать отопительный сезон в Харькове, в очередной раз ответил на вопрос в эфире телемарафона городской голова Игорь Терехов.

«Как только будет температура, которая позволяет нам начать отопительный сезон, мы его начнем. К счастью, сегодня погода способствует, и у нас есть возможность сэкономить определенную часть газа, который есть в Харькове. Также сэкономить немножечко средств — городского бюджета и харьковчан», — традиционно сказал Терехов.

Он также напомнил, что город подготовили к отопительному сезону на 100%, то есть заполнили теплоносителем всю систему.

«Очень серьезную работу провели по подготовке к отопительному сезону: привели в порядок ТЭЦ, заменили полностью 200 километров, как и планировали, магистральных трубопроводов. Поэтому мы на 100% готовы и начнем отопительный сезон, когда будет низкая температура», — добавил Терехов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 10:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока погода позволяет экономить и не начинать отопительный сезон в Харькове, в очередной раз ответил на вопрос в эфире телемарафона городской голова Игорь Терехов.".