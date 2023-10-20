Коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон: Терехов оцінив погоду
Поки погода дозволяє заощаджувати та не розпочинати опалювальний сезон у Харкові, вкотре відповів на запитання в етері телемарафону міський голова Ігор Терехов.
“Як тільки буде температура, яка дозволяє нам почати опалювальний сезон, ми його розпочнемо. На щастя, сьогодні погода сприяє, і в нас є можливість зекономити певну частину газу, який є в Харкові. Також зекономити трошечки кошти – міського бюджету і харків’ян”, – традиційно сказав Терехов.
Він також нагадав, що місто підготували до опалювального сезону на 100%, тобто заповнили теплоносієм усю систему.
“Дуже серйозну роботу провели з підготовки до опалювального сезону: привели до ладу ТЕЦ, замінили повністю 200 кілометрів, як і планували, магістральних трубопроводів. Тому ми на 100% готові й розпочнемо опалювальний сезон, коли буде низька температура”, – додав Терехов.
Читайте також: Опалювальний сезон на Харківщині: батареї нагрілися у 80 житлових будинках
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: отопительный сезон, отопление, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон: Терехов оцінив погоду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 10:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки погода дозволяє заощаджувати та не розпочинати опалювальний сезон у Харкові, вкотре відповів на запитання в етері телемарафону міський голова Ігор Терехов.".