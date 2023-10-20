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Коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон: Терехов оцінив погоду

Суспільство 10:20   20.10.2023
Олена Нагорна
Коли в Харкові розпочнеться опалювальний сезон: Терехов оцінив погоду

Поки погода дозволяє заощаджувати та не розпочинати опалювальний сезон у Харкові, вкотре відповів на запитання в етері телемарафону міський голова Ігор Терехов.

“Як тільки буде температура, яка дозволяє нам почати опалювальний сезон, ми його розпочнемо. На щастя, сьогодні погода сприяє, і в нас є можливість зекономити певну частину газу, який є в Харкові. Також зекономити трошечки кошти – міського бюджету і харків’ян”, – традиційно сказав Терехов.

Він також нагадав, що місто підготували до опалювального сезону на 100%, тобто заповнили теплоносієм усю систему.

“Дуже серйозну роботу провели з підготовки до опалювального сезону: привели до ладу ТЕЦ, замінили повністю 200 кілометрів, як і планували, магістральних трубопроводів. Тому ми на 100% готові й розпочнемо опалювальний сезон, коли буде низька температура”, – додав Терехов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 10:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки погода дозволяє заощаджувати та не розпочинати опалювальний сезон у Харкові, вкотре відповів на запитання в етері телемарафону міський голова Ігор Терехов.".