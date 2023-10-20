Віз протитанкові снаряди: на блокпосту на Харківщині зупинили екстремала
Поліція повідомила про підозру 42-річному харків’янину, який віз у місто снаряди, знайдені в Ізюмському районі.
Виявили вибухонебезпечний вантаж на блокпосту в Чугуєві ще влітку.
“13 липня, на одному із блокпостів міста Чугуїв, поліцейські зупинили автомобіль “Ford Transit” під керуванням 42-річного харків’янина. В ході поверхневого огляду у правопорушника вилучили п’ять протитанкових снарядів. В бесіді з правоохоронцями чоловік розповів, що знайшов небезпечні “трофеї” в Ізюмському районі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Про підозру “шукачеві пригод” повідомили 19 жовтня – після того, як фахівці вибухотехнічної служби вивчили його знахідки та підтвердили: це бойові частини протитанкових керованих снарядів. Самі снаряди вже знешкодили, підірвавши в безпечному місці. За незаконне поводження з боєприпасами чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: оружие, підозра, поліція, снаряды;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 19:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила про підозру 42-річному харків’янину, який віз у місто снаряди, знайдені в Ізюмському районі".