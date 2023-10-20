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Вез противотанковые снаряды: на блокпосту на Харьковщине остановили экстремала

Общество 19:59   20.10.2023
Оксана Горун
Вез противотанковые снаряды: на блокпосту на Харьковщине остановили экстремала

Полиция сообщила о подозрении 42-летнему харьковчанину, который вез в город снаряды, найденные в Изюмском районе.

Обнаружили взрывоопасный груз на блок-посту в Чугуеве еще летом.

«13 июля, на одном из блокпостов города Чугуев, полицейские остановили автомобиль «Ford Transit» под управлением 42-летнего харьковчанина. В ходе поверхностного осмотра у правонарушителя изъяли пять противотанковых снарядов. В беседе со стражами порядка мужчина рассказал, что нашел опасные «трофеи» в Изюмском районе», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Противотанковые снаряды перевозил в машине

О подозрении «искателю приключений» сообщили 19 октября — после того, как специалисты взрывотехнической службы изучили его находки и подтвердили: это боевые части противотанковых управляемых снарядов. Сами снаряды уже обезвредили, подорвав в безопасном месте. За незаконное обращение с боеприпасами мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о подозрении 42-летнему харьковчанину, который вез в город снаряды, найденные в Изюмском районе".