Вез противотанковые снаряды: на блокпосту на Харьковщине остановили экстремала
Полиция сообщила о подозрении 42-летнему харьковчанину, который вез в город снаряды, найденные в Изюмском районе.
Обнаружили взрывоопасный груз на блок-посту в Чугуеве еще летом.
«13 июля, на одном из блокпостов города Чугуев, полицейские остановили автомобиль «Ford Transit» под управлением 42-летнего харьковчанина. В ходе поверхностного осмотра у правонарушителя изъяли пять противотанковых снарядов. В беседе со стражами порядка мужчина рассказал, что нашел опасные «трофеи» в Изюмском районе», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
О подозрении «искателю приключений» сообщили 19 октября — после того, как специалисты взрывотехнической службы изучили его находки и подтвердили: это боевые части противотанковых управляемых снарядов. Сами снаряды уже обезвредили, подорвав в безопасном месте. За незаконное обращение с боеприпасами мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: оружие, подозрение, полиция, снаряды;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 19:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о подозрении 42-летнему харьковчанину, который вез в город снаряды, найденные в Изюмском районе".