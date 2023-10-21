«Особливо сильні воїни» – Зеленський подякував харківському Kraken (фото)

Президент Володимир Зеленський у постійній рубриці «ШеврониГероїв» в телеграм відзначив бійців харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.

«Особливо сильні воїни. Особливо складні завдання. Особливо важливі результати. Варто відзначити, зокрема, бої на Харківському напрямку, в Соледарі та під Бахмутом. Оборона в районі Куп’янська. Оборонні операції на північних напрямках. Дякую вам, хлопці!», – написав глава держави.

Раніше, 16 жовтня, Зеленський у вечірньому відеозверненні вже відмічав роботу харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.