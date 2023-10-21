«Особливо сильні воїни» – Зеленський подякував харківському Kraken (фото)
Фото: Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський у постійній рубриці «ШеврониГероїв» в телеграм відзначив бійців харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.
«Особливо сильні воїни. Особливо складні завдання. Особливо важливі результати. Варто відзначити, зокрема, бої на Харківському напрямку, в Соледарі та під Бахмутом. Оборона в районі Куп’янська. Оборонні операції на північних напрямках. Дякую вам, хлопці!», – написав глава держави.
Раніше, 16 жовтня, Зеленський у вечірньому відеозверненні вже відмічав роботу харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, ГУР, Зеленський, мо, президент, Харьковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у постійній рубриці «ШеврониГероїв» в телеграм відзначив бійців харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.".