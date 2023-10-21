«Особенно сильные воины» — Зеленский поблагодарил харьковский Кракен (фото)

Президент Владимир Зеленский в постоянной рубрике «Шевроны Героев» в Telegram отметил бойцов харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.

«Особенно сильные воины. Особенно сложные задачи. Особо важные результаты. Стоит отметить, в частности, бои на Харьковском направлении, в Соледаре и под Бахмутом. Оборона в районе Купянска. Оборонные операции по северным направлениям. Благодарю вас, ребята!», — написал глава государства.

Ранее, 16 октября, Зеленский в вечернем видеообращении уже отмечал работу харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.