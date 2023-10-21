«Особенно сильные воины» — Зеленский поблагодарил харьковский Кракен (фото)
Фото: Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский в постоянной рубрике «Шевроны Героев» в Telegram отметил бойцов харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.
«Особенно сильные воины. Особенно сложные задачи. Особо важные результаты. Стоит отметить, в частности, бои на Харьковском направлении, в Соледаре и под Бахмутом. Оборона в районе Купянска. Оборонные операции по северным направлениям. Благодарю вас, ребята!», — написал глава государства.
Ранее, 16 октября, Зеленский в вечернем видеообращении уже отмечал работу харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, ГУР, Зеленский, мо, президент, Харьковский;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в постоянной рубрике «Шевроны Героев» в Telegram отметил бойцов харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.".