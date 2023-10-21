Синєгубов повідомив, як вчитимуться школярі Харківщини у випадку блекауту

У випадку тривалого блекауту в Харківській області, можливо, учнів шкіл відправлять на позапланові канікули.

«Ми не розглядаємо таких блекаутів, як там три дні, тиждень. Однак ми маємо бути готовими в тому числі і до цього. Якщо таке станеться ми будемо приймати оперативно рішення щодо тих чи інших заходів, в тому числі можливо, якихось канікул. У нас освіта йде онлайн, тому це напряму залежить від наявності електроенергії безпосередньо у людей вдома», – сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також зазначив, що усі служби робитимуть все можливе для того, щоб блекаутів в регіоні зовсім не було. Однак, готові й до найважчих сценаріїв.