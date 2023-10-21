Синегубов сообщил, как будут учиться школьники Харьковщины в случае блэкаута
В случае длительного блэкаута в Харьковской области, возможно, учеников отправят на внеплановые каникулы.
«Мы не рассматриваем таких блэкаутов, как там три дня, неделю. Однако мы должны быть готовы, в том числе и к этому. Если такое произойдет, мы будем принимать оперативно решения относительно тех или иных мер, в том числе, возможно, каких-то каникул. У нас образование идет онлайн, поэтому это напрямую зависит от наличия электроэнергии непосредственно у людей дома», — сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
Он также отметил, что все службы будут делать все возможное для того, чтобы блэкаутов в регионе совсем не было. Однако готовы и к самым тяжелым сценариям.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 12:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В случае длительного блэкаута в Харьковской области, возможно, учеников отправят на внеплановые каникулы.".