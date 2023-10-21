Вибухи можуть лунати на Харківщині. Попередження ХОВА
21 жовтня до 11:30 в Харківській області можуть лунати вибухи – працюють сапери.
«З 11:00 до 11:30 планується знищення ВНП у полі за межами село Рідне Барвінківської громади», – повідомили у ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, греметь, саперы, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 11:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 жовтня до 11:30 в Харківській області можуть лунати вибухи – працюють сапери.".