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Вибухи можуть лунати на Харківщині. Попередження ХОВА

Суспільство 11:04   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Вибухи можуть лунати на Харківщині. Попередження ХОВА

21 жовтня до 11:30 в Харківській області можуть лунати вибухи – працюють сапери.

«З 11:00 до 11:30 планується знищення ВНП у полі за межами село Рідне Барвінківської громади», – повідомили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 11:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 жовтня до 11:30 в Харківській області можуть лунати вибухи – працюють сапери.".