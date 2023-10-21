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«Вони дійсно хворі»: РФ вдарила по свинофермі на Харківщині – поліція

Події 10:10   21.10.2023
Вікторія Яковенко
«Вони дійсно хворі»: РФ вдарила по свинофермі на Харківщині – поліція Фото: Генштаб ЗСУ

Вчора, 20 жовтня, армія РФ обстрілювала Харківщину ракетами С-300, з артилерії та мінометів.

Під ударами противника опинилися свиноферма, житлові будинки, сади, поля та городи, повідомив у фейсбуці начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

«Куп’янськ їм не по зубах. Вони дійсно хворі. Хвора нація під керівництвом неадекватного маразматика. Упродовж минулої доби слідчі та криміналісти здійснили 19 оглядів місць подій, відкрили 20 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією росіян», – додав Тимошко.

Він також розповів, що з початку масштабного вторгнення РФ до ЄРДР харківські слідчі внесли майже 17 тисяч кримінальних проваджень, у тому числі близько тисячі злочинів, пов’язані з колабораційною діяльністю, держзрадою, пособництвом державі-агресорці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 10:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 20 жовтня, армія РФ обстрілювала Харківщину ракетами С-300, з артилерії та мінометів.".