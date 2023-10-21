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«Они действительно больные»: РФ ударила по свиноферме на Харьковщине – полиция

Происшествия 10:10   21.10.2023
Виктория Яковенко
«Они действительно больные»: РФ ударила по свиноферме на Харьковщине – полиция Фото: Генштаб ВСУ

Вчера, 20 октября, армия РФ обстреливала Харьковщину ракетами С-300, из артиллерии и минометов.

Под ударами противника оказались свиноферма, жилые дома, сады, поля и огороды, сообщил в Facebook начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Купянск им не по зубам. Они действительно больны. Больная нация под руководством неадекватного маразматика. За прошедшие сутки следователи и криминалисты осуществили 19 осмотров мест событий, открыли 20 уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией россиян», — добавил Тимошко.

Он также рассказал, что с начала масштабного вторжения РФ в ЕРДР харьковские следователи внесли почти 17 тысяч уголовных производств, в том числе около тысячи преступлений, связанны с коллаборационной деятельностью, госизменой, пособничеством государству-агрессору.

Читайте также: Раненый мужчина, повреждены два дома — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 10:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 20 октября, армия РФ обстреливала Харьковщину ракетами С-300, из артиллерии и минометов.".