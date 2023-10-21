Раненый мужчина, повреждены два дома — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Вчера, 20 октября, около 23:15 оккупанты из РСЗО ударили по селу Липцы. Предварительно пострадавших нет, отметил Синегубов.
Он также сообщил, что в результате обстрела села Кучеровка повреждены 2 дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 39-летний мужчина, его госпитализировали.
Кроме этого, под ударами противника находились Волчанск, Огурцово, Гатище, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и другие населенные пункты, добавил глава ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дома, обстрелы, раненый, синегубов, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 09:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.".