Раненый мужчина, повреждены два дома — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ за прошедшие сутки обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Вчера, 20 октября, около 23:15 оккупанты из РСЗО ударили по селу Липцы. Предварительно пострадавших нет, отметил Синегубов.

Он также сообщил, что в результате обстрела села Кучеровка повреждены 2 дома и хозяйственные постройки. Ранение получил 39-летний мужчина, его госпитализировали.

Кроме этого, под ударами противника находились Волчанск, Огурцово, Гатище, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и другие населенные пункты, добавил глава ХОВА.