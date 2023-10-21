Live
  • Сб 21.10.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.61
  • EUR 38.65

Поранений чоловік, пошкоджені два будинки – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 09:08   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Поранений чоловік, пошкоджені два будинки – Синєгубов про обстріли Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ минулої доби обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Вчора, 20 жовтня, близько 23:15 окупанти з РСЗВ вдарили по селу Липці. Попередньо, постраждалих немає, зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу села Кучерівка пошкоджені 2 будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 39-річний чоловік, його шпиталізували.

Крім цього, під ударами противника перебували Вовчанськ, Огірцеве, Гатище, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та інші населені пункти, додав голова ХОВА.

Читайте також: Вночі у Харкові горіли два будинки: жінка отруїлася чадним газом – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Поранений чоловік, пошкоджені два будинки – Синєгубов про обстріли Харківщини
Поранений чоловік, пошкоджені два будинки – Синєгубов про обстріли Харківщини
21.10.2023, 09:08
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
Терехов назвав вартість проїзду в Харкові, коли він знову стане платним
19.10.2023, 21:52
Вночі у Харкові горіли два будинки: жінка отруїлася чадним газом – ДСНС
Вночі у Харкові горіли два будинки: жінка отруїлася чадним газом – ДСНС
21.10.2023, 08:27
Воїн із Харкова проти МСЕК: що сказали в Центральній МСЕК у Києві
Воїн із Харкова проти МСЕК: що сказали в Центральній МСЕК у Києві
20.10.2023, 22:37
Понад 20 ворожих атак відбили ЗСУ в Харківській області. Дані Генштабу
Понад 20 ворожих атак відбили ЗСУ в Харківській області. Дані Генштабу
21.10.2023, 07:13
Сьогодні 21 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 жовтня: яке свято та день в історії
21.10.2023, 06:00

Новини за темою:

08:27
Вночі у Харкові горіли два будинки: жінка отруїлася чадним газом – ДСНС
23:10
У Дергачах під Харковом показали будинки, майже відновлені після ударів РФ
15:08
Опалювальний сезон на Харківщині: батареї нагрілися у 80 житлових будинках
12:13
Газ відновили у всіх будинках на Харківщині після атаки «шахедів» – Міненерго
17:15
Будинки і школи. Що і де відбудують цього року у Харківському районі

Ви читали новину: «Поранений чоловік, пошкоджені два будинки – Синєгубов про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 09:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ минулої доби обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.".