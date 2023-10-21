Поранений чоловік, пошкоджені два будинки – Синєгубов про обстріли Харківщини

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ минулої доби обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Вчора, 20 жовтня, близько 23:15 окупанти з РСЗВ вдарили по селу Липці. Попередньо, постраждалих немає, зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу села Кучерівка пошкоджені 2 будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 39-річний чоловік, його шпиталізували.

Крім цього, під ударами противника перебували Вовчанськ, Огірцеве, Гатище, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка та інші населені пункти, додав голова ХОВА.