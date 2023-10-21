Взрывы могут греметь на Харьковщине. Предупреждение ХОВА
21 октября до 11:30 в Харьковской области могут раздаваться взрывы — работают саперы.
«С 11:00 до 11:30 планируется уничтожение взрывоопасных предметов в поле за пределами села Родное Барвинковской громады», — сообщили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, греметь, саперы, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 11:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 октября до 11:30 в Харьковской области могут раздаваться взрывы — работают саперы.".