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Взрывы могут греметь на Харьковщине. Предупреждение ХОВА

Общество 11:04   21.10.2023
Виктория Яковенко
Взрывы могут греметь на Харьковщине. Предупреждение ХОВА

21 октября до 11:30 в Харьковской области могут раздаваться взрывы — работают саперы.

«С 11:00 до 11:30 планируется уничтожение взрывоопасных предметов в поле за пределами села Родное Барвинковской громады», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 11:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 октября до 11:30 в Харьковской области могут раздаваться взрывы — работают саперы.".