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РФ вдвічі менше обстрілювала позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку через негоду

Суспільство 16:57   27.10.2023
Вікторія Яковенко
РФ вдвічі менше обстрілювала позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку через негоду

Минулої доби армія РФ обстріляла позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку 245 разів. Це вдвічі менше, ніж зазвичай на цій ділянці фронту.

В етері нацмарафону начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, що кількість обстрілів зменшилася через дощі. Крім цього, окупанти менше застосовували й дрони-камікадзе.

«Було 5 бойових зіткнень поблизу Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісу. Було знищено 78 окупантів», – додав Фітьо.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 16:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ обстріляла позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку 245 разів. Це вдвічі менше, ніж зазвичай на цій ділянці фронту.".