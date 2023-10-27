РФ вдвічі менше обстрілювала позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку через негоду

Минулої доби армія РФ обстріляла позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку 245 разів. Це вдвічі менше, ніж зазвичай на цій ділянці фронту.

В етері нацмарафону начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, що кількість обстрілів зменшилася через дощі. Крім цього, окупанти менше застосовували й дрони-камікадзе.

«Було 5 бойових зіткнень поблизу Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісу. Було знищено 78 окупантів», – додав Фітьо.