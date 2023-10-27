РФ вдвое меньше обстреливала позиции ВСУ на Купянском направлении из-за дождей

За прошедшие сутки армия РФ обстреляла позиции ВСУ на Купянском направлении 245 раз. Это вдвое меньше обычного на этом участке фронта.

В эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил, что количество обстрелов уменьшилось из-за дождей. Кроме этого, оккупанты меньше применяли и дроны-камикадзе.

«Было 5 боевых столкновений вблизи Синьковки, Ивановки, Серебрянского леса. Было уничтожено 78 оккупантов», — добавил Фитьо.