РФ вдвое меньше обстреливала позиции ВСУ на Купянском направлении из-за дождей
За прошедшие сутки армия РФ обстреляла позиции ВСУ на Купянском направлении 245 раз. Это вдвое меньше обычного на этом участке фронта.
В эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил, что количество обстрелов уменьшилось из-за дождей. Кроме этого, оккупанты меньше применяли и дроны-камикадзе.
«Было 5 боевых столкновений вблизи Синьковки, Ивановки, Серебрянского леса. Было уничтожено 78 оккупантов», — добавил Фитьо.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, ВСУ, дожди, Купянское, направление, обстрелы, рф, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ обстреляла позиции ВСУ на Купянском направлении 245 раз. Это вдвое меньше обычного на этом участке фронта.".