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РФ вдвое меньше обстреливала позиции ВСУ на Купянском направлении из-за дождей

Общество 16:57   27.10.2023
Виктория Яковенко
РФ вдвое меньше обстреливала позиции ВСУ на Купянском направлении из-за дождей

За прошедшие сутки армия РФ обстреляла позиции ВСУ на Купянском направлении 245 раз. Это вдвое меньше обычного на этом участке фронта.

В эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил, что количество обстрелов уменьшилось из-за дождей. Кроме этого, оккупанты меньше применяли и дроны-камикадзе.

«Было 5 боевых столкновений вблизи Синьковки, Ивановки, Серебрянского леса. Было уничтожено 78 оккупантов», — добавил Фитьо.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 16:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ обстреляла позиции ВСУ на Купянском направлении 245 раз. Это вдвое меньше обычного на этом участке фронта.".