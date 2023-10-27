Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)

На харківському кладовищі сапери знайшли залишки РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими елементами.

Снаряд виявили під час обстеження території, повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

«Не маючи жодних правил та норм моралі та людяності, ворог залишає підступні розтяжки, небезпечні міни, суббоєприпаси, перетворюючи навіть кладовища на смертельну пастку», – зазначили сапери.

Вони вкотре звернулися до жителів, бути максимально обережними та уважними.