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Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)

Суспільство 13:31   27.10.2023
Вікторія Яковенко
Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото) Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

На харківському кладовищі сапери знайшли залишки РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими елементами.

Снаряд виявили під час обстеження території, повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

«Не маючи жодних правил та норм моралі та людяності, ворог залишає підступні розтяжки, небезпечні міни, суббоєприпаси, перетворюючи навіть кладовища на смертельну пастку», – зазначили сапери.

Вони вкотре звернулися до жителів, бути максимально обережними та уважними.

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Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 13:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На харківському кладовищі сапери знайшли залишки РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими елементами.".