Величезний снаряд від РСЗВ «Смерч» знайшли на кладовищі у Харкові (фото)
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування
На харківському кладовищі сапери знайшли залишки РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими елементами.
Снаряд виявили під час обстеження території, повідомили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
«Не маючи жодних правил та норм моралі та людяності, ворог залишає підступні розтяжки, небезпечні міни, суббоєприпаси, перетворюючи навіть кладовища на смертельну пастку», – зазначили сапери.
Вони вкотре звернулися до жителів, бути максимально обережними та уважними.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кладбище, окупанти, рсзо, саперы, смерч, снаряд, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На харківському кладовищі сапери знайшли залишки РСЗВ «Смерч» із касетними бойовими елементами.".