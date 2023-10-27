Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
На харьковском кладбище саперы нашли остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами.
Снаряд обнаружили во время обследования территории, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
«Не имея никаких правил и норм морали и человечности, враг оставляет коварные растяжки, опасные мины, суббоеприпасы, превращая даже кладбища в смертельную ловушку», — отметили саперы.
Они обратились к жителям, быть максимально осторожными и внимательными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кладбище, оккупанты, окупанти, рсзо, саперы, смерч, снаряд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 13:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На харьковском кладбище саперы нашли остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами.".