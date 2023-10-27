Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)

На харьковском кладбище саперы нашли остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами.

Снаряд обнаружили во время обследования территории, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

«Не имея никаких правил и норм морали и человечности, враг оставляет коварные растяжки, опасные мины, суббоеприпасы, превращая даже кладбища в смертельную ловушку», — отметили саперы.

Они обратились к жителям, быть максимально осторожными и внимательными.