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Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)

Общество 13:31   27.10.2023
Виктория Яковенко
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото) Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

На харьковском кладбище саперы нашли остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами.

Снаряд обнаружили во время обследования территории, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

«Не имея никаких правил и норм морали и человечности, враг оставляет коварные растяжки, опасные мины, суббоеприпасы, превращая даже кладбища в смертельную ловушку», — отметили саперы.

Они обратились к жителям, быть максимально осторожными и внимательными.

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Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 13:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На харьковском кладбище саперы нашли остатки РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми элементами.".