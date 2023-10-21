Вражескую авиабомбу уничтожили на Харьковщине (фото)

Саперы обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которую нашли в Купянском районе.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, авиабомбу обезвредили на специально отведенной взрывной площадке. Снаряд поместили в подготовленный котлован для минимизации последствий взрыва.

«Харьковщина – один из самых заминированных регионов Украины, поэтому такие опасные находки – не редкость. Поэтому в очередной раз подчеркиваем — соблюдайте правила безопасности, не подвергайте свою жизнь опасности», — отметили в центре.