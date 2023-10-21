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Вражескую авиабомбу уничтожили на Харьковщине (фото)

Общество 21:35   21.10.2023
Виктория Яковенко
Вражескую авиабомбу уничтожили на Харьковщине (фото) Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Саперы обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которую нашли в Купянском районе.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, авиабомбу обезвредили на специально отведенной взрывной площадке. Снаряд поместили в подготовленный котлован для минимизации последствий взрыва.

«Харьковщина – один из самых заминированных регионов Украины, поэтому такие опасные находки – не редкость. Поэтому в очередной раз подчеркиваем — соблюдайте правила безопасности, не подвергайте свою жизнь опасности», — отметили в центре.

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Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 21:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которую нашли в Купянском районе.".