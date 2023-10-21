Ворожу авіабомбу знищили на Харківщині (фото)
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування
Сапери знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яку вилучили в Куп’янському районі.
Як повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, авіабомбу знешкодили на спеціально відведеному підривному майданчику. Снаряд помістили у підготовлений котлован для мінімізації наслідків вибуху.
«Харківщина – один із найбільш замінованих регіонів України, тому такі небезпечні знахідки – не рідкість. Тому вкотре наголошуємо – дотримуйтесь правил безпеки, не наражайте своє життя на небезпеку», – зазначили у центрі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиабомба, Купянский, район, саперы, ФАБ-500, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 21:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яку вилучили в Куп’янському районі.".