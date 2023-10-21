Ворожу авіабомбу знищили на Харківщині (фото)

Сапери знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яку вилучили в Куп’янському районі.

Як повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, авіабомбу знешкодили на спеціально відведеному підривному майданчику. Снаряд помістили у підготовлений котлован для мінімізації наслідків вибуху.

«Харківщина – один із найбільш замінованих регіонів України, тому такі небезпечні знахідки – не рідкість. Тому вкотре наголошуємо – дотримуйтесь правил безпеки, не наражайте своє життя на небезпеку», – зазначили у центрі.