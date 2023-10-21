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Ворожу авіабомбу знищили на Харківщині (фото)

Суспільство 21:35   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Ворожу авіабомбу знищили на Харківщині (фото) Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Сапери знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яку вилучили в Куп’янському районі.

Як повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, авіабомбу знешкодили на спеціально відведеному підривному майданчику. Снаряд помістили у підготовлений котлован для мінімізації наслідків вибуху.

«Харківщина – один із найбільш замінованих регіонів України, тому такі небезпечні знахідки – не рідкість. Тому вкотре наголошуємо – дотримуйтесь правил безпеки, не наражайте своє життя на небезпеку», – зазначили у центрі.

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Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 21:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яку вилучили в Куп’янському районі.".