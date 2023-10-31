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Тепло і дощ із грозою. Прогноз погоди в Харкові та області на 1 листопада

Суспільство 19:50   31.10.2023
Олена Нагорна
Тепло і дощ із грозою. Прогноз погоди в Харкові та області на 1 листопада

У середу, 1 листопада, на Харківщині вночі опади не прогнозуються, а от вдень йтиме дощ, місцями можливі грози.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі – без опадів, стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла. Вдень дощитиме, температура – 16 – 18 градусів.

По області нічна температура становитиме 5 – 10 градусів тепла, вдень – 15 – 20 градусів. На день прогнозують дощ, подекуди з грозами.

Вітер південний, 7-12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 19:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 1 листопада, на Харківщині вночі опади не прогнозуються, а от вдень йтиме дощ, місцями можливі грози.".