Тепло і дощ із грозою. Прогноз погоди в Харкові та області на 1 листопада

У середу, 1 листопада, на Харківщині вночі опади не прогнозуються, а от вдень йтиме дощ, місцями можливі грози.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі – без опадів, стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла. Вдень дощитиме, температура – 16 – 18 градусів.

По області нічна температура становитиме 5 – 10 градусів тепла, вдень – 15 – 20 градусів. На день прогнозують дощ, подекуди з грозами.

Вітер південний, 7-12 м/с.