Тепло и дождь с грозой. Прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября

В среду, 1 ноября, на Харьковщине ночью осадки не прогнозируются, а вот днем будет идти дождь, местами возможны грозы.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью — без осадков, столбики термометров будут показывать от 7 до 9 градусов тепла. Днем ожидается дождь, температура — 16 — 18 градусов.

По области ночная температура составит 5 — 10 градусов тепла, днем — 15 — 20 градусов. На день прогнозируют дождь, местами с грозами.

Ветер южный, 7 — 12 м/с.