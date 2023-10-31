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Тепло и дождь с грозой. Прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября

Общество 19:50   31.10.2023
Елена Нагорная
Тепло и дождь с грозой. Прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября Фото: Василий Голосный

В среду, 1 ноября, на Харьковщине ночью осадки не прогнозируются, а вот днем будет идти дождь, местами возможны грозы.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью — без осадков, столбики термометров будут показывать от 7 до 9 градусов тепла. Днем ожидается дождь, температура — 16 — 18 градусов.

По области ночная температура составит 5 — 10 градусов тепла, днем — 15 — 20 градусов. На день прогнозируют дождь, местами с грозами.

Ветер южный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 19:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 1 ноября, на Харьковщине ночью осадки не прогнозируются, а вот днем будет идти дождь, местами возможны грозы.".