Тепло и дождь с грозой. Прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
Фото: Василий Голосный
В среду, 1 ноября, на Харьковщине ночью осадки не прогнозируются, а вот днем будет идти дождь, местами возможны грозы.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью — без осадков, столбики термометров будут показывать от 7 до 9 градусов тепла. Днем ожидается дождь, температура — 16 — 18 градусов.
По области ночная температура составит 5 — 10 градусов тепла, днем — 15 — 20 градусов. На день прогнозируют дождь, местами с грозами.
Ветер южный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 1 ноября, гидрометцентр, гроза, дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 1 ноября, на Харьковщине ночью осадки не прогнозируются, а вот днем будет идти дождь, местами возможны грозы.".