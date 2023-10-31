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Власниця салону краси на Харківщині працювала на ФСБ

Суспільство 10:00   31.10.2023
Оксана Горун
Власниця салону краси на Харківщині працювала на ФСБ

Мешканка Ізюма на Харківщині “в темну” використовувала клієнтів свого салону, щоб збирати інформацію про позиції ЗСУ та передавати ворогові. Зрадницю затримала СБУ.

“Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківщини. Зловмисниця збирала для фсб розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зрадниця виявилася власницею місцевого салону краси. Вона розмовляла з клієнтами під час косметичних процедур і так збирала інформацію для росіян.

Зрадниця власниця салону краси

“Отриману інформацію вона передавала до фсб через «зв’язкову» з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка у період захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на окупованій території”, – зазначив Абдула.

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Знайома, якій постачала дані ізюмчанка, втекла до Бєлгорода разом із “освободителями”. Її та її “замовників” насамперед цікавив рух військових ешелонів з бронетехнікою та артилерією у бік передової. Такі дані й постачала власниця салону краси.

Інформаторці повідомили про підозру в “несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ”. За це загрожує до восьми років ув’язнення. Наразі підозрювана в СІЗО. Розслідування продовжується.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Ізюма на Харківщині “в темну” використовувала клієнтів свого салону, щоб збирати інформацію про позиції ЗСУ та передавати ворогові. Зрадницю затримала СБУ".