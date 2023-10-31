Владелица салона красоты на Харьковщине работала на ФСБ
Жительница Изюма на Харьковщине «в темную» использовала клиентов своего салона, чтобы собирать информацию о позициях ВСУ и передавать врагу. Предательницу задержала СБУ.
«Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковщины. Злоумышленница собирала для ФСБ разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Предательница оказалась владелицей местного салона красоты. Она вела беседы с клиентами во время косметических процедур и так собирала информацию для россиян.
«Полученную информацию она передавала в ФСБ через «связную» из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая в период захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на оккупированной территории», — отметил Абдула.
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Знакомая, которой поставляла данные изюмчанка, сбежала в Белгород вместе с «освободителями». Ее и ее «заказчиков», в первую очередь, интересовало движение военных эшелонов с бронетехникой и артиллерией в сторону передовой. Такие данные и поставляла владелица салона красоты.
Информаторше сообщили о подозрении в «несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ». За это грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая в СИЗО. Расследование продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, Изюм, подозрение, предательница, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Изюма на Харьковщине «в темную» использовала клиентов своего салона, чтобы собирать информацию о позициях ВСУ и передавать врагу. Предательницу задержала СБУ".