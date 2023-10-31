«Журналіста», який шпигував для РФ на Харківщині, посадили на 12 років
Агента ФСБ, який під виглядом журналіста «діяв» на території Харківської та Донецької областей, засудили.
Як повідомили в УСБУ, злочинець використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати удари ворога по регіонах.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився житель Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет.
«Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для одного з рупорів кремля – медіагрупи «росія сьогодні». Таким чином чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ, які залучили його до негласної співпраці через чинного на той час у Харкові почесного консула РФ», – зазначили в СБУ.
Після вербування російський агент прибув до свого «куратора» на територію РФ та пройшов навчальний «спецкурс» розвідувально-підривної діяльності.
Потім його перевели у «режим очікування», а вже після 24 лютого 2022 року він починав виконувати завдання.
Він збирав інформацію про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової.
Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати у месенджері.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 ККУ. Він проведе у тюрмі 12 років.
Правоохоронці також затримали ще трьох його спільників.
Читайте також: Власниця салону краси на Харківщині працювала на ФСБ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газета, журналист, предатель, рф, СБУ, фсб, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Журналіста», який шпигував для РФ на Харківщині, посадили на 12 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 14:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агента ФСБ, який під виглядом журналіста «діяв» на території Харківської та Донецької областей, засудили.".