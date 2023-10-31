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«Журналіста», який шпигував для РФ на Харківщині, посадили на 12 років

Суспільство 14:56   31.10.2023
Вікторія Яковенко
«Журналіста», який шпигував для РФ на Харківщині, посадили на 12 років Фото: УСБУ

Агента ФСБ, який під виглядом журналіста «діяв» на території Харківської та Донецької областей, засудили.

Як повідомили в УСБУ, злочинець використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати удари ворога по регіонах.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився житель Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет.

«Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для одного з рупорів кремля – медіагрупи «росія сьогодні». Таким чином чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ, які залучили його до негласної співпраці через чинного на той час у Харкові почесного консула РФ», – зазначили в СБУ.

Після вербування російський агент прибув до свого «куратора» на територію РФ та пройшов навчальний «спецкурс» розвідувально-підривної діяльності.

Потім його перевели у «режим очікування», а вже після 24 лютого 2022 року він починав виконувати завдання.

Він збирав інформацію про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової.

Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати у месенджері.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 ККУ. Він проведе у тюрмі 12 років.

Правоохоронці також затримали ще трьох його спільників.

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Фото: УСБУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 14:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агента ФСБ, який під виглядом журналіста «діяв» на території Харківської та Донецької областей, засудили.".