«Журналиста», который шпионил для РФ на Харьковщине, посадили на 12 лет

Агента ФСБ, который под видом журналиста «действовал» на территории Харьковской и Донецкой областей, осудили.

Как сообщили в СБУ, преступник использовал удостоверение журналиста, чтобы собирать разведданные о Силах обороны и корректировать удары врага по регионам.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Дружковки в Донецкой области, работавший в редакции одной из местных газет.

«Однако еще до начала полномасштабного вторжения РФ он готовил пророссийские материалы для одного из рупоров кремля – медиагруппы «россия сегодня». Таким образом, мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ, которые привлекли его к негласному сотрудничеству через действующего в то время в Харькове почетного консула РФ», — отметили в СБУ.

После вербовки российский агент прибыл к своему «куратору» на территорию РФ и прошел учебный спецкурс разведывательно-подрывной деятельности. Затем его перевели в режим ожидания, а уже после 24 февраля 2022 года он приступил к выполнению задач.

Для коммуникации с оккупантами предатель использовал анонимные чаты в мессенджере.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УКУ. Он проведет в тюрьме 12 лет.

Правоохранители также задержали троих его подельников.

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