Сильний туман і дощ. Прогноз погоди в Харкові та області на 3 листопада

У п’ятницю, 3 листопада, у Харкові та області вночі істотних опадів не передбачається, а от вдень можливий дощ. Вночі та вранці прогнозують сильний туман. Видимість – 200 – 500 метрів.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла. Денна температура – ​​9 – 11 градусів.

По області вночі температура становитиме 1 – 6 градусів тепла. Вдень – 8 – 13 градусів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.