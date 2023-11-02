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Сильний туман і дощ. Прогноз погоди в Харкові та області на 3 листопада

Суспільство 20:15   02.11.2023
Олена Нагорна
Сильний туман і дощ. Прогноз погоди в Харкові та області на 3 листопада Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 3 листопада, у Харкові та області вночі істотних опадів не передбачається, а от вдень можливий дощ. Вночі та вранці прогнозують сильний туман. Видимість – 200 – 500 метрів.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла. Денна температура – ​​9 – 11 градусів.

По області вночі температура становитиме 1 – 6 градусів тепла. Вдень – 8 – 13 градусів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 20:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 3 листопада, у Харкові та області вночі істотних опадів не передбачається, а от вдень можливий дощ. Вночі та вранці прогнозують сильний туман. Видимість – 200 – 500 метрів.".