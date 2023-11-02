Сильный туман и дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 3 ноября
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 3 ноября, в Харькове и области ночью существенных осадков не предвидится, а вот днем возможен дождь. Ночью и утром прогнозируют сильный туман. Видимость 200 — 500 метров.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов тепла. Дневная температура — 9 — 11 градусов.
По области ночью температура составит 1 — 6 градусов тепла. Днем — 8 — 13 градусов.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 20:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 3 ноября, в Харькове и области ночью существенных осадков не предвидится, а вот днем возможен дождь. Ночью и утром прогнозируют сильный туман. Видимость 200 — 500 метров.".