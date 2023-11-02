Сильный туман и дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 3 ноября

В пятницу, 3 ноября, в Харькове и области ночью существенных осадков не предвидится, а вот днем возможен дождь. Ночью и утром прогнозируют сильный туман. Видимость 200 — 500 метров.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов тепла. Дневная температура — 9 — 11 градусов.

По области ночью температура составит 1 — 6 градусов тепла. Днем — 8 — 13 градусов.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.