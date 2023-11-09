У Харкові тролейбус №40 подовжить маршрут: їздитиме з Олексіївки до центру
Фото: Харківська міськрада
З 10 листопада харківський тролейбус №40 подовжить маршрут від розворотного кола «Центральний парк» до площі Конституції.
Як зазначили у Харківській міськраді, маршрут подовжують для оптимізації пасажирських перевезень жителів Олексіївки, Павлового Поля та центральної частини міста.
З п’ятниці тролейбус №40 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – пл. Конституції.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 листопада харківський тролейбус №40 подовжить маршрут від розворотного кола «Центральний парк» до площі Конституції.".