Live
  • Чт 09.11.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.45

У Харкові тролейбус №40 подовжить маршрут: їздитиме з Олексіївки до центру

Суспільство 14:17   09.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові тролейбус №40 подовжить маршрут: їздитиме з Олексіївки до центру Фото: Харківська міськрада

З 10 листопада харківський тролейбус №40 подовжить маршрут від розворотного кола «Центральний парк» до площі Конституції.

Як зазначили у Харківській міськраді, маршрут подовжують для оптимізації пасажирських перевезень жителів Олексіївки, Павлового Поля та центральної частини міста.

З п’ятниці тролейбус №40 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – пл. Конституції.

Читайте також: Завтра трамваї на Салтівці в Харкові змінять маршрут

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Тризуб замість зірок». На в’їзді до Змієва українізували стелу (фото)
«Тризуб замість зірок». На в’їзді до Змієва українізували стелу (фото)
09.11.2023, 15:48
РФ зруйнувала 95% інфраструктури: у Руську Лозову повернули світло – Синєгубов
РФ зруйнувала 95% інфраструктури: у Руську Лозову повернули світло – Синєгубов
09.11.2023, 15:16
На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)
На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)
09.11.2023, 12:29
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
09.11.2023, 08:00
Стріляв по компанії молоді й поранив дівчину: харків’янин отримав підозру
Стріляв по компанії молоді й поранив дівчину: харків’янин отримав підозру
09.11.2023, 14:45
У Харкова забрали ПДФО військових: чому це критично для бізнесу
У Харкова забрали ПДФО військових: чому це критично для бізнесу
09.11.2023, 13:45

Новини за темою:

15:14
У Харкові пройшов перший сніг (відео)
08:16
Завтра, 24 вересня, зачинять одну зі станцій харківського метро: подробиці
20:57
Набережна майбутнього і розширення Олексіївки: Терехов показав проєкти (відео)
20:24
У середу трамвай №20 ходитиме по-іншому, з Олексіївки пустять автобус
18:06
КВПВ наводить лад на Олексіївці

Ви читали новину: «У Харкові тролейбус №40 подовжить маршрут: їздитиме з Олексіївки до центру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 листопада харківський тролейбус №40 подовжить маршрут від розворотного кола «Центральний парк» до площі Конституції.".