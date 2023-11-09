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В Харькове троллейбус №40 продлит маршрут: будет ездить с Алексеевки в центр

Общество 14:17   09.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове троллейбус №40 продлит маршрут: будет ездить с Алексеевки в центр Фото: Харьковский горсовет

С 10 ноября харьковский троллейбус №40 продлит маршрут от разворотного круга «Центральный парк» до площади Конституции.

Как отметили в Харьковском горсовете, маршрут продлевают для оптимизации пассажирских перевозок жителей Алексеевки, Павлового Поля и центральной части города.

С пятницы троллейбус №40 будет курсировать так: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – ул. Деревянко – ул. Сумская – пл. Конституция.

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Автор: Виктория Яковенко
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09.11.2023, 14:17

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10 ноября харьковский троллейбус №40 продлит маршрут от разворотного круга «Центральный парк» до площади Конституции.".