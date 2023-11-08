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Завтра трамваи на Салтовке в Харькове изменят маршрут

Общество 17:28   08.11.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваи на Салтовке в Харькове изменят маршрут

Завтра, 9 ноября, трамваи №16 и 16А не будут ходить с 10:00 до 15:00 по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавловский гидропарк» до ул. Академика Павлова.

Это связано с аварийным ремонтом контактной сети, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 9 ноября, трамваи №16 и 16А не будут ходить с 10:00 до 15:00 по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавловский гидропарк» до ул. Академика Павлова.".