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Завтра трамваї на Салтівці в Харкові змінять маршрут

Суспільство 17:28   08.11.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваї на Салтівці в Харкові змінять маршрут

Завтра, 9 листопада, трамваї №16 та 16А не ходитимуть з 10:00 до 15:00 на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова.

Це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили в Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї №16 та 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 17:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 9 листопада, трамваї №16 та 16А не ходитимуть з 10:00 до 15:00 на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова.".