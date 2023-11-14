У Холодногірському районі Харкова оновлюють водоводи

Бригади комплексу «Харківводопостачання» з початку року замінили понад 1 км трубопроводів холодної води в Холодногірському районі.

Як повідомив начальник районної служби Олександр Сірко, зокрема, фахівці комплексно відновлюють зараз 96-метрову аварійну ділянку мережі на вул. Магістральній, яка забезпечує водопостачання Холодногірського району та селища Залютине.

«Працювали щодня, навіть у вихідні дні. На сьогодні завершили укладання трубопроводу та продовжуємо благоустрій місця робіт. Також намітили капітальний ремонт оглядового колодязя з заміною обладнання та пожежного гідранту. Водопостачання буде відключене лише на короткий період перепідключення між мережами», – зазначив Олександр Сірко.

За його словами, у Холодногірському районі з початку року відремонтували 315 водорозбірних колонок, замінили 52 люки, встановили 35 засувок та дев’ять нових пожежних гідрантів.