В Холодногорском районе Харькова обновляют водоводы

Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» с начала года заменили более 1 км трубопроводов холодной воды в Холодногорском районе.

Как сообщил начальник районной службы Александр Сирко, в частности, специалисты комплексно восстанавливают сейчас 96-метровый аварийный участок сети по ул. Магистральной, которая обеспечивает водоснабжение Холодногорского района и поселка Залютино.

«Работали ежедневно, даже в выходные дни. На сегодня закончили укладывать трубопровод и продолжаем благоустройство места работ. Также наметили капитальный ремонт смотрового колодца с заменой оборудования и пожарного гидранта. Водоснабжение будет отключено только на короткий период переподключения между сетями», — отметил Александр Сирко.

По его словам, в Холодногорском районе с начала года отремонтировали 315 водоразборных колонок, заменили 52 люка, установили 35 задвижек и девять новых пожарных гидрантов.

Читайте также: В Новобаварском районе заменили более 2 км водоводов