В Холодногорском районе Харькова обновляют водоводы
Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» с начала года заменили более 1 км трубопроводов холодной воды в Холодногорском районе.
Как сообщил начальник районной службы Александр Сирко, в частности, специалисты комплексно восстанавливают сейчас 96-метровый аварийный участок сети по ул. Магистральной, которая обеспечивает водоснабжение Холодногорского района и поселка Залютино.
«Работали ежедневно, даже в выходные дни. На сегодня закончили укладывать трубопровод и продолжаем благоустройство места работ. Также наметили капитальный ремонт смотрового колодца с заменой оборудования и пожарного гидранта. Водоснабжение будет отключено только на короткий период переподключения между сетями», — отметил Александр Сирко.
По его словам, в Холодногорском районе с начала года отремонтировали 315 водоразборных колонок, заменили 52 люка, установили 35 задвижек и девять новых пожарных гидрантов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: «Харьковводоснабжение», вода, водовод, ремонт, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 16:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» с начала года заменили более 1 км трубопроводов холодной воды в Холодногорском районе.".