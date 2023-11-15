Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради

Попри повномасштабну війну, в Україні продовжують працювати над законами для завершення реформи децентралізації. Зокрема ніхто не відмовився від інституту префектів, стверджує голова Харківської облради Тетяна-Єгорова Луценко.

“Наразі профільний комітет ВР разом з представниками Ради Європи, асоціаціями органів місцевого самоврядування працюють над удосконаленням законодавства. До обговорень за участі експертів, влади, громадськості пропонується низка законопроєктів, один з яких стосується інституту префектів (4298). Ним в тому числі має бути забезпечено нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування”, – написала у фейсбуці Єгорова-Луценко, яка нещодавно очолила обласну Асоціацію органів місцевого самоврядування.

За словами чиновниці, реформу децентралізації довелося призупинити через початок повномасштабної війни РФ проти України. Однак після перемоги завершити процеси, що стартували, необхідно “в турборежимі”. Єгорова-Луценко нагадала, що децентралізація зокрема передбачає надання якісних послуг мешканцям усіх населених пунктів країни (від сіл до великих міст) – “з найбільшим наближенням до місця проживання”.

“Глибоко переконана, що маємо активно займатися інформуванням людей стосовно ходу реформи децентралізації та абсолютно усіх кроків влади у цьому напрямку. Адже це – про майбутнє нашої держави, про європейський вибір і про те, що жодному ворогу не під силу спинити українців та Україну”, – підсумувала голова Харківської облради.