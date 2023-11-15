Live
  • Ср 15.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.32
  • EUR 38.94

Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради

Політика 09:15   15.11.2023
Оксана Горун
Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради

Попри повномасштабну війну, в Україні продовжують працювати над законами для завершення реформи децентралізації. Зокрема ніхто не відмовився від інституту префектів, стверджує голова Харківської облради Тетяна-Єгорова Луценко.

“Наразі профільний комітет ВР разом з представниками Ради Європи, асоціаціями органів місцевого самоврядування працюють над удосконаленням законодавства. До обговорень за участі експертів, влади, громадськості пропонується низка законопроєктів, один з яких стосується інституту префектів (4298). Ним в тому числі має бути забезпечено нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування”, – написала у фейсбуці Єгорова-Луценко, яка нещодавно очолила обласну Асоціацію органів місцевого самоврядування.

За словами чиновниці, реформу децентралізації довелося призупинити через початок повномасштабної війни РФ проти України. Однак після перемоги завершити процеси, що стартували, необхідно “в турборежимі”. Єгорова-Луценко нагадала, що децентралізація зокрема передбачає надання якісних послуг мешканцям усіх населених пунктів країни (від сіл до великих міст) – “з найбільшим наближенням до місця проживання”.

Читайте також: У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно

“Глибоко переконана, що маємо активно займатися інформуванням людей стосовно ходу реформи децентралізації та абсолютно усіх кроків влади у цьому напрямку. Адже це – про майбутнє нашої держави, про європейський вибір і про те, що жодному ворогу не під силу спинити українців та Україну”, – підсумувала голова Харківської облради.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 15.11: синьо-жовте підсвічування в метро, атаки РФ
Головні новини Харкова 15.11: синьо-жовте підсвічування в метро, атаки РФ
15.11.2023, 10:05
На Салтівці серед білого дня на вулиці порізали ножем чоловіка
На Салтівці серед білого дня на вулиці порізали ножем чоловіка
14.11.2023, 19:06
Синьо-жовте підсвічування та гірлянди: в Харкові прикрасили станцію метро
Синьо-жовте підсвічування та гірлянди: в Харкові прикрасили станцію метро
15.11.2023, 09:27
Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради
Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради
15.11.2023, 09:15
Війська РФ просунулися під Куп’янськом, намагаються повернути ініціативу – ISW
Війська РФ просунулися під Куп’янськом, намагаються повернути ініціативу – ISW
15.11.2023, 08:17
“Кидає тінь на всю армію” – Фаріон поскаржилася на Жоріна Зеленському
“Кидає тінь на всю армію” – Фаріон поскаржилася на Жоріна Зеленському
15.11.2023, 07:51

Новини за темою:

08:17
Війська РФ просунулися під Куп’янськом, намагаються повернути ініціативу – ISW
07:13
Вісім атак та три авіаудари: Генштаб повідомив про ситуацію на Харківщині
23:03
Головні новини Харкова 14.11: вбивці Вакуленка, фронт, підготовка до свят
15:00
Близько 10 заповідників і заказників Харківщини постраждали від війни
13:51
Через війну пугачі під загрозою, а тетеруки втекли від росіян на Харківщину

Ви читали новину: «Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 09:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри повномасштабну війну, в Україні продовжують працювати над законами для завершення реформи децентралізації. Зокрема ніхто не відмовився від інституту префектів, стверджує голова Харківської облради Тетяна-Єгорова Луценко".