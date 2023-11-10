У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно

Голова облради Тетяна Єгорова-Луценко “присоромила” громади, що знаходяться у тилу на Харківщині та просять в обласного керівництва гроші на дрова для мешканців.

Дрова потрібні 238 тисячам домоволодінь області. У 60 тисячах цих домоволодінь мешкають громадяни, яких відносять до категорії соціально незахищених.

“Вони потребують близько 300 тисяч кубів деревини, а загальна потреба по всіх верствах населення – 790 тисяч кубів дерева. Цей об’єм дров є на території області, наші Лісгоспи готові забезпечити громади, при наявності коштів”, – повідомив на оперативній нараді в Харківській облраді заступник начальника ХОВА Євген Іванов, передає пресслужба облради.

Наразі на Харківщині триває процес закупівлі твердого палива для мешканців. Нещодавно уряд України ухвалив рішення збільшити субсидію на ці цілі – з 7 тис. грн на домогосподарство на рік до 16,2 тис. Але держсубвенція до Харківської області ще не надійшла, тому в облраді закликали громади долучитися до цього процесу та допомогти своїм мешканцям.

“Будемо чекати на субвенцію, але поки нема конкретики. Тому ми повинні чітко розуміти чи є у бюджеті громад кошти на купівлю дров. Також я говорила з головою обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим про те, що ми будемо шукати кошти для тих громад, які взагалі не мають можливостей забезпечити жителів своїх громад твердим паливом”, – зазначила на оперативній нараді Єгорова-Луценко.

При цьому, за її словами, поки керівництво частини деокупованих громад з останніх сил допомагає своїм жителям не замерзнути взимку, “тилові” райони “канючать” гроші в керівництва області.

“Хочу наголосити, що ми розуміємо, які громади спроможні на це. Я вважаю, що ті райони, які знаходяться в глибокому тилу і при цьому зараз ремонтують свої приміщення і вставляють там вікна, але говорять, що їм потрібні гроші на дрова, то їм має бути соромно. Так, наприклад, прикордонні громади, де “пусті” бюджети, чомусь можуть забезпечити своїх людей деревиною. Тому закликаю голів громад раціонально розподіляти бюджети”, – заявила голова облради.