В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно
Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко «пристыдила» громады, находящиеся в тылу в Харьковской области, которые просят у областного руководства деньги на дрова для жителей.
Дрова нужны 238 тысячам домовладений области. В 60 тысячах этих домовладений живут граждане, которых относят к категории социально незащищенных.
«Им необходимо около 300 тысяч кубов древесины, а общая потребность по всем слоям населения – 790 тысяч кубов дерева. Этот объем дров есть на территории области, наши лесхозы готовы обеспечить громады, при наличии средств», — сообщил на оперативном совещании в Харьковском облсовета замначальника ХОВА Евгений Иванов, передает пресс-служба облсовета.
Сейчас на Харьковщине продолжается процесс закупки твердого топлива для жителей. Недавно правительство Украины приняло решение увеличить субсидию на эту цели — с 7 тыс. грн на домохозяйство в год до 16,2 тыс. Но госсубвенция в Харьковскую область еще не пришла, поэтому в облсовете призвали громады включиться в этот процесс и помочь своим жителям.
«Будем ждать субвенцию, но пока нет конкретики. Поэтому мы должны четко понимать, есть ли в бюджете громад средства на покупку дров. Также я говорила с главой областной военной администрации Олегом Синегубовым о том, что мы будем искать средства для тех громад, которые вообще не имеют возможности обеспечить своих жителей твердым топливом», — отметила на оперативном совещании Егорова-Луценко.
При этом, по ее словам, пока руководство части деоккупированных громад из последних сил помогает своим жителям не замерзнуть зимой, «тыловые» районы «клянчат» деньги у руководства области.
Читайте также: «Мы ждем финансирования в сумме 50 млрд евро» – глава Харьковского облсовета
«Хочу подчеркнуть, что мы понимаем, какие громады способны на это. Я считаю, что те районы, которые находятся в глубоком тылу и при этом сейчас ремонтируют свои помещения и вставляют там окна, но говорят, что им нужны деньги на дрова, то им должно быть стыдно. Так, например, приграничные громады, где «пустые» бюджеты, почему-то могут обеспечить своих людей древесиной. Поэтому призываю глав громад рационально распределять бюджеты», — заявила глава облсовета.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: громады, дрова, Евгений Иванов, Егорова-Луценко, облсовет, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко «пристыдила» громады, находящиеся в тылу в Харьковской области, которые просят у областного руководства деньги на дрова для жителей".