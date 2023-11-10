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В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно

Общество 09:57   10.11.2023
Оксана Горун
В Харьковском облсовете заявили, что громадам в тылу должно быть стыдно

Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко «пристыдила» громады, находящиеся в тылу в Харьковской области, которые просят у областного руководства деньги на дрова для жителей.

Дрова нужны 238 тысячам домовладений области. В 60 тысячах этих домовладений живут граждане, которых относят к категории социально незащищенных.

«Им необходимо около 300 тысяч кубов древесины, а общая потребность по всем слоям населения – 790 тысяч кубов дерева. Этот объем дров есть на территории области, наши лесхозы готовы обеспечить громады, при наличии средств», — сообщил на оперативном совещании в Харьковском облсовета замначальника ХОВА Евгений Иванов, передает пресс-служба облсовета.

Сейчас на Харьковщине продолжается процесс закупки твердого топлива для жителей. Недавно правительство Украины приняло решение увеличить субсидию на эту цели — с 7 тыс. грн на домохозяйство в год до 16,2 тыс. Но госсубвенция в Харьковскую область еще не пришла, поэтому в облсовете призвали громады включиться в этот процесс и помочь своим жителям.

«Будем ждать субвенцию, но пока нет конкретики. Поэтому мы должны четко понимать, есть ли в бюджете громад средства на покупку дров. Также я говорила с главой областной военной администрации Олегом Синегубовым о том, что мы будем искать средства для тех громад, которые вообще не имеют возможности обеспечить своих жителей твердым топливом», — отметила на оперативном совещании Егорова-Луценко.

При этом, по ее словам, пока руководство части деоккупированных громад из последних сил помогает своим жителям не замерзнуть зимой, «тыловые» районы «клянчат» деньги у руководства области.

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«Хочу подчеркнуть, что мы понимаем, какие громады способны на это. Я считаю, что те районы, которые находятся в глубоком тылу и при этом сейчас ремонтируют свои помещения и вставляют там окна, но говорят, что им нужны деньги на дрова, то им должно быть стыдно. Так, например, приграничные громады, где «пустые» бюджеты, почему-то могут обеспечить своих людей древесиной. Поэтому призываю глав громад рационально распределять бюджеты», — заявила глава облсовета.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко «пристыдила» громады, находящиеся в тылу в Харьковской области, которые просят у областного руководства деньги на дрова для жителей".