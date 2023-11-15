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Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета

Политика 09:15   15.11.2023
Оксана Горун
Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине продолжают работать над законами для завершения реформы децентрализации. В частности, никто не отказался от института префектов, утверждает глава Харьковского облсовета Татьяна-Егорова Луценко.

«В настоящее время профильный комитет ВР вместе с представителями Совета Европы, ассоциациями органов местного самоуправления работают над усовершенствованием законодательства. К обсуждению с участием экспертов, власти, общественности предлагается ряд законопроектов, один из которых касается института префектов (4298). Им, в том числе, должен быть обеспечен надзор за законностью решений органов местного самоуправления», — написала в facebook Егорова-Луценко, недавно возглавившая областную Ассоциацию органов местного самоуправления.

По словам чиновницы,  реформу децентрализации пришлось приостановить из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины. Однако после победы завершить стартовавшие процессы необходимо «в турборежиме». Егорова-Луценко напомнила, что децентрализация, в частности, предполагает предоставление качественных услуг жителям всех населенных пунктов страны (от сел до крупных городов) — «с наибольшим приближением к месту жительства».

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«Глубоко убеждена, что мы должны активно заниматься информированием людей о ходе реформы децентрализации и абсолютно всех шагов власти в этом направлении. Ведь это – о будущем нашего государства, о европейском выборе и о том, что ни одному врагу не по силам остановить украинцев и Украину», — подытожила глава Харьковского облсовета.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 09:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на полномасштабную войну, в Украине продолжают работать над законами для завершения реформы децентрализации. В частности, никто не отказался от института префектов, утверждает глава Харьковского облсовета Татьяна-Егорова Луценко".