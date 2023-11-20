“Дуже крута має бути”. На Північній Салтівці планують відновити поліклініку
Поліклініку №10 на Північній Салтівці у Харкові планують відновити, розповів журналістам заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Євген Пасенов.
“Є плани, є проєкт. Там вона дуже крута має бути. І з енергоефективністю, і з обладнанням”, – каже Пасенов.
За його словами, обсяги фінансування він наразі повідомити не може.
“Це брало на себе Агентство відновлення України. Ми для них розробляли проєкт, я не пам’ятаю, чесно, кошторис. Але це їхні вимоги, щоб вона була енергоефективна. Якщо цей проєкт реалізується, то, скажімо так, на рівні міста це буде гарний об’єкт для експлуатації в плані медицини”, – зазначає заступник директора департаменту ЖКГ.
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Як повідомляло видання “Суспільне Харків”, на відновлення поліклініки №10 після обстрілів у фонді ліквідації наслідків збройної агресії передбачили 150 тисяч гривень. Попередня вартість капремонту – 250 мільйонів гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 10 поликлиника, відновлення, поликлиника, северная салтовка, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 18:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліклініку №10 на Північній Салтівці у Харкові планують відновити, розповів журналістам заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Євген Пасенов.".